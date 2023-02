LIVE wielrennen | Imponerende Dylan van Baarle vooraan in volle finale Omloop het Nieuwsblad

Het klassiekerseizoen is officieel geopend met de Omloop het Nieuwsblad. Een jaar geleden was het Wout van Aert die alleen over de streep kwam, maar de Belg van Jumbo-Visma is net als Mathieu van der Poel niet van de partij. Wie mag juichen bij de 78ste editie? Dylan van Baarle zit vooraan in volle finale. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.