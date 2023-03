LIVE wielrennen | Kansen voor Mathieu van der Poel in vierde etappe Tirreno-Adriatico

Door perfect de sprint aan te trekken hielp Mathieu van der Poel zijn ploeggenoot Jasper Philipsen gisteren aan de overwinning in Tirreno-Adriatico. Vandaag in de vierde etappe liggen er kansen voor de Nederlander zelf. Volg de 190 kilometer lange rit van Greccio naar Tortoreto, met een lastige finale, in ons liveblog.