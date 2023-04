LIVE wielrennen | Mollema kan niet blijblijven in slot etappe 3 met megasteile klim in Baskenland

Met video Tadej Pogacar stelt ideale wielrenner samen: ‘Mathieu van der Poel bijna onklopbaar als hij z’n versnel­ling kan uitspelen’

Met in totaal 55 profzeges (waaronder twee eindoverwinningen in de Tour de France) benadert Tadej Pogacar zelf de perfectie. Maar wat als de 24-jarige Sloveen nu eens zelf zijn ultieme renner zou mogen samenstellen? In de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen, waar hij zondag een van de favorieten is, bespreekt Pogacar het met Het Laatste Nieuws. Over de versnelling van Mathieu van der Poel, de slimheid van Wout van Aert en de motor van Filippo Ganna.