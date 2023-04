LIVE wielrennen | Peloton begint met nieuwe leider Vingegaard aan vierde etappe Ronde van Baskenland

Met een gloednieuwe leider rijdt het peloton in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland een grote ronde van 175,5 kilometer met zowel de start als de finish in Santurtzi. Jonas Vingegaard nam gisteren de leiderstrui over van Ide Schelling en hoopt die in een etappe met vijf gecategoriseerde klimmetjes te behouden. Je volgt het koersverloop via ons livewidget bovenaan!