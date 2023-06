LIVE wielrennen | Ronde van Zwitserland in teken van rentree Evenepoel en Van Aert, voorlopig snelste tijd Sobrero

Vier weken nadat hij door corona de Giro moest verlaten in de roze trui keert Evenepoel terug in actie in Zwitserland, een rittenkoers die hij ook vorig jaar al reed. Toen won hij de afsluitende tijdrit, nu heeft Evenepoel twee tijdritkansen: vandaag in een vlakke rit over 12,7 kilometer en op de slotdag over 25,7 kilometer, met daarin een pittige helling in het laatste deel. Wout van Aert is de tweede grote naam op het affiche. Twee maanden na Parijs-Roubaix bereidt hij zich na twee hoogtestages voor op de Tour de France.