LIVE wielrennen | Veel hoogtemeters tweede etappe Ronde van Romandië, wat kunnen de Nederlanders?

Josef Cerny won gisteren de proloog van de Ronde van Romandië en start daardoor vandaag in de leiderstrui. Het is een etappe met 2600 hoogtemeters. De renners komen precies op de helft van de rit op het hoogste punt van de dag, namelijk 871 meter. De klim daar naartoe is 6,7 kilometer lang. Het restant van de etappe kent een heuvelachtig profiel. Het is daardoor onvoorspelbaar of een sprinter of aanvaller de etappe wint. Volg de rit in ons livewidget hierboven.