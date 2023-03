LIVE wielrennen | Wordt het opnieuw Roglic tegen Evenepoel op slotklim in Ronde van Catalonië?

SPRINT CUP Voor wereldster Harrie Lavreysen komt in zijn eigen Luyksges­tel dit bijzondere eerbetoon

In de wielersport heeft Harrie Lavreysen inmiddels de status van een mondiale vedette. Komende zomer gaat de vriendelijke beul van het baanwielrennen op het WK in Glasgow op jacht naar nieuwe roem én wil hij in juni de Dorpstraat in Luyksgestel veroveren. Hoe zit dat in elkaar?