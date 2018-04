LIVE: 'WK voor sprinters' ideale kans Kittel en Groenewegen

Vanmarcke aanwezig, maar niet Sep

Ken Vanmarcke is vandaag ploegleider bij EF Education First-Drapac. Ken is de broer van Sep, kopman van de ploeg in de Vlaamse klassiekers. Sep is vandaag echter niet aanwezig. Hij slaat de Scheldeprijs over met het oog op Parijs-Roubaix.