LIVE WK wielrennen | Geen finale voor Lamberink en Braspenninckx, Nederland mikt op goud in teamsprint

Gisteren was Nederland twee keer heel dicht bij een plak , maar ging het twee keer net mis. De Nederlandse teamsprintsters Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx verloren de strijd om het brons van China, terwijl Roy Eefting op de scratch als vierde over de streep kwam na vijftien kilometer.

Mannen gaan voor eerste plek bij de teamsprint

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland lieten vrijdag in de kwalificaties op de teamsprint meteen zien wat hun plan is in Glasgow. De zogenoemde ‘bullet train’ was veruit de snelste in een tijd van 42,046 seconden. Runner-up Australië, dat vorig jaar Nederland na vier wereldtitels op rij onttroonde, was bijna een halve seconde langzamer.