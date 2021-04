LIVE | Zevental met één Nederlander vooruit, Mathieu van der Poel rustig in peloton

Bennett de snelste in massa­sprint en schrijft Brugge-De Panne op zijn naam

24 maart Sam Bennett heeft de Vlaamse voorjaarsklassieker Brugge-De Panne op zijn naam geschreven. De renner van Deceuninck–Quick-Step kwam na een koers van 203.9 kilometer als eerste over de finishstreep. De Ier was de snelste in een massasprint.