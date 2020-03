Lorena Wiebes bezorgt Parkhotel eerste seizoenszege

Voor de Nederlands kampioene is het de eerste zege van 2020. Wiebes had eind vorig jaar een conflict met haar ploeg. Ondanks dat ze een contractverlenging had getekend, wilde de 20-jarige wielrenster de overstap maken naar een andere ploeg. Parkhotel Valkenburg hield haar echter aan haar contract. In januari kwamen beide partijen tot een schikking en werd afgesproken dat Wiebes in ieder geval tot 1 juni bij de ploeg blijft.