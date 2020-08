Lorena Wiebes over verslaafde broer: ‘Ik was op weg naar de top, hij naar het dal’

Video Uitgejouw­de Chris Froome dient Franse fans van repliek

7:33 Meervoudig Tourwinnaar Chris Froome eindigde gisteren in de zware bergetappe van de Franse rittenkoers Route d’Occitanie buiten de top-30. Wel was hij in de diverse kilometers bergopwaarts van belang voor de latere winnaar en ploeggenoot Egan Bernal. Of hij de Colombiaanse titelverdediger straks in de Ronde van Frankrijk ook als ‘helper’ bijstaat wilde de Brit niet zeggen.