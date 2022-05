Lorena Wiebes wint eerste etappe RideLondon Classique

Milan Vader mag ziekenhuis verlaten na vreselijke val: ‘Ik moest alles vanaf nul weer leren’

Milan Vader mag zaterdag het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de 26-jarige wielrenner van Jumbo-Visma zelf op Instagram. Vader, die zwaar ten val kwam in april in Spanje, lag sinds begin deze week in het Erasmus MC in Rotterdam, nadat hij was overgebracht vanuit het ziekenhuis in Bilbao.

