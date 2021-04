Lorena Wiebes wint eerste vrouweneditie Scheldeprijs

De Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft woensdag de eerste vrouweneditie van de Scheldeprijs gewonnen. De renster van Team DSM bleef na 136 kilometer in een massasprint in het Belgische Schoten de Deense Emma Norsgaard en de Italiaanse Elisa Balsamo voor.

Voor de 22-jarige Wiebes was het de eerste zege van het seizoen. Halverwege vorig jaar stapte ze over van Parkhotel Valkenburg naar Team Sunweb, de ploeg die dit jaar is overgegaan in Team DSM.

,,We wisten dat dit een goede koers was voor ons”, vertelde Wiebes. ,,Er stond wel wat wind, maar het was niet genoeg dat er verschillen ontstonden. De sprint verliep behoorlijk chaotisch, maar mijn ploeggenoten brachten me in de juiste positie. Het voelt echt goed om voor hen ook deze wedstrijd te winnen. We waren er dit jaar al een paar keer dichtbij.”

In de voorlaatste lokale omloop viel de Nederlandse Daniek Hengeveld aan. De pas 18-jarige renster van Krush Tunap bouwde haar voorsprong uit tot ruim 1 minuut, maar met name door toedoen van de Spaanse ploeg Movistar werd Hengeveld in de slotronde achterhaald. Ook een poging van de Italiaanse Letizia Borghesi om een massasprint te voorkomen had geen succes. Daarop toonde Wiebes haar sprintkwaliteiten voor haar eerste overwinning sinds haar ritzege in de driedaagse vrouwenkoers rond de Ronde van Spanje.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Volledig scherm © photo: Cor Vos