LottoNL-Jumbo stapt op als sponsor schaats- en wielerteam

,,In de afgelopen vier jaar hebben we samen met het schaats- en wielerteam veel bereikt en een nieuw organisatiemodel neergezet voor de Nederlandse sport door twee disciplines te combineren. Dat is uniek en succesvol gebleken'', zegt De Jong. ,,Door terug te treden als hoofdsponsor geven we de ruimte aan een ander om onze rol over te nemen.''