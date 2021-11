Lucinda Brand klasse apart in cross Merksplas

Veldrijdster Lucinda Brand heeft de Superprestigecross in het Belgische Merksplas benut om haar kwaliteiten nog maar eens te etaleren. De regerend wereldkampioene van Baloise Trek Lions reed vanaf de eerste ronde alleen voorop en breidde haar voorsprong in het verloop van de cross alleen maar uit.

Door haar overwinning neemt Brand de leiding in het klassement na vier crossen over van haar landgenote Denise Betsema. Annemarie Worst won ver achter Brand de strijd om de tweede plaats. Ze reed in de slotfase weg bij haar twee landgenotes, van wie Betsema als derde finishte. Yara Kastelijn passeerde als vierde de finish, voormalig wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado finishte ver daarachter als vijfde.

Voor Brand was het haar derde zege in de Superprestige dit seizoen. Ze heeft ook de leiding in het klassement om de wereldbeker in handen. Dat ze al in de eerste ronde alleen voorop kwam had de Rotterdamse verbaasd. ,,Zo zie je maar hoe onvoorspelbaar de cross kan zijn”, vertelde Brand. ,,Toen ik merkte dat ik een gat had geslagen ben ik maar even doorgetrokken. Daarna heb ik geprobeerd te doseren. Het is wel gunstig als je in de finale niet meer heel diep hoeft te gaan.”

Ook in de ‘zandbak’ waar de rensters elke ronde doorheen moesten, kende ze geen problemen. ,,Door alles wat ik aan techniek train, merk ik dat mijn niveau elk jaar hoger wordt. Als het dan een paar keer lekker gaat ga je er ook meer ontspannen mee om.”

Zondag rijden de vrouwen in Koksijde hun zevende wedstrijd om de wereldbeker.

Iserbyt wint bij mannen

Eli Iserbyt won de veldrit bij de mannen. Voor de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal was het al zijn derde zege op rij in de Superprestige. Iserbyt staat riant aan de leiding in de Superprestige, zoals hij ook in de wereldbeker heerst. Daarin volgt zondag in Koksijde dus de zevende cross.

Iserbyt hield in Merksplas zijn landgenoten Quinten Hermans en Laurens Sweeck achter zich. Europees kampioen Lars van der Haar was de eerste Nederlander op de vijfde plaats. Corné van Kessel volgde als zesde.

Ryan Kamp, de regerend Europees kampioen bij de beloften, speelde een hoofdrol in de beginfase. De jonge Nederlander van Pauwels Sauzen-Bingoal nam het initiatief maar viel later in de koers terug en kwam ook nog ten val.

