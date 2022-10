Lucinda Brand week na operatie klaar voor EK veldrijden

Brand (33) ging bij de verkenning van het parkoers voor de wereldbekerwedstrijd in Tabor onderuit en liep daarbij een breuk in haar rechterhand op. Ze werd vorige week maandag in België geopereerd. Brand ging er op dat moment zelf van uit dat ze de EK aan zich voorbij zou moeten laten gaan.

,,Het parkoers in Namen is wel vrij specifiek, maar we mogen ambitie hebben, want we hebben de afgelopen weken in de volle breedte mooie prestaties en uitslagen van de Nederlandse deelnemers gezien”, aldus De Knegt. ,,Het is dan ook onze inzet om in alle wedstrijden van dit EK voor de medailles mee te strijden, waarbij ik bij de elite- en beloften-vrouwen wel echt inzet op het goud.”