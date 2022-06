Lucinda Brand wint Ronde van Zwitserland na val concurrente: ‘Het was een mooie, maar zware koers’

‘Tour breekt met traditie en eindigt in 2024 niet in Parijs maar in Nice’

De Tour de France breekt over twee jaar met een traditie. In 2024 is de finish van de Ronde van Frankrijk niet op de Champs-Élysées in Parijs. maar in Nice. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

8 juni