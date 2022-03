Mads Pedersen verrast Wout van Aert in derde rit Parijs-Nice: ‘Een goed teken’

De derde etappe in Parijs-Nice is gewonnen door Mads Pederen. Hij was de sterkste in een sprintje na 190.8 kilometer tussen Vierzon na Dun-le-Palestel, voor de Fransman Bryan Coquard en de Belg Wout van Aert. Fabio Jakobsen, de winnaar van gisteren, deed vandaag niet mee om de dagprijs. Hij moest in de heuvelachtig finale, een kleine 25 kilometer voor de streep, lossen.

De leiderstrui bleef in handen van de Fransman Christophe Laporte van Jumbo-Visma, die wel in de sprint onderuit ging en gehavend over de finish kwam. Omdat de valpartij in de laatste kilometer plaatsvond, behield Laporte de leiding in het algemeen klassement.

,,We hadden maandag wat pech. Mijn ploeggenoot Alex Kirsch had een lekke band en mijn ketting liep eraf. Daarom wilden we het vandaag afmaken,” zei Pedersen. ,,Mijn ploeg wilde het mij zo makkelijk mogelijk maken en ik kreeg een perfecte leadout. Dat ik het dan zo kon afmaken, is super. Het is mijn eerste World Tour-zege in een lange tijd en het is een goed teken voor de klassiekers die er binnen enkele weken aankomen.”

Van Poppel

Danny van Poppel was de beste Nederlandse renner op plek acht. Fabio Jakobsen, een dag eerder winnaar van de tweede etappe in Parijs-Nice, was net als Dylan Groenewegen eerder in de rit gelost uit het peloton en kon dus niet meesprinten om de winst.