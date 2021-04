Magistrale Van der Breggen wint Waalse Pijl voor zevende keer op rij

Zoals bijna altijd in de Waalse Pijl viel de beslissing in de enorm steile slotkilometer. Van der Breggen greep resoluut de kop en kreeg in feite alleen tegenstand van Katarzyna Niewiadoma. De Poolse wist brutaal haar voorwiel naast dat van de 31-jarige Nederlandse te krijgen, maar Van der Breggen had in de laatste 100 meter nóg een versnelling in huis. Die werd Niewiadoma fataal.

Achter dit duo werd de Italiaanse Elisa Longo Borghini best of the rest. Annemiek van Vleuten, die op 10 kilometer van de meet de koers openbrak op de Côte du Chemin des Gueuses en de favorietengroep flink uitdunde, kon de ontketende Van der Breggen op de slotklim niet volgen en eindigde als vierde. Demi Vollering was met een tiende plaats de derde Nederlandse in de top tien.

De overwinning van Van der Breggen, ook al is het haar zevende op rij, lag voor haarzelf niet per se in de lijn der verwachtingen. De ongekroonde ‘koningin van Hoei’ kampte afgelopen week met een verkoudheid en moest de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race laten schieten. Vandaag leek daar niets meer van te merken en was ze als vanouds ongenaakbaar.