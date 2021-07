Maike van der Duin schreeuwt heel Veldhoven wakker na winst in Omloop der Kempen

Met een oerkreet vierde de nog maar 19-jarige Maike van der Duin zaterdagavond haar prachtige overwinning in de ZLM Omloop der Kempen. Het talent was in Veldhoven duidelijk de sterkste in een massasprint na 120 kilometer koers. Haar schreeuw na het passeren van de streep moet door het hele dorp te horen zijn geweest.

,,Alles kwam er even uit”, zei ze dolblij. ,,Dit had ik echt nodig en na die corona-tijd is het supergaaf om hier te winnen.” Van der Duin klopte haar ervaren ploeggenote Marjolein van ‘t Geloof, die op de Veldhovense Dorpsstraat in 2017 al eens de beste was geweest. Nu piloteerde ze haar jonge collega naar een afgetekende zege. ,,Was het wel zo afgetekend?”, vroeg de snelle winnares uit Assen zich af.

Valpartijen

Nou, dat was het. Meerdere fietslengtes zaten tussen haar achterwiel en de rest. ,,Geweldig om weer een klassieker in Nederland te rijden. Met onze ploeg (Van der Duin rijdt voor het Britse Drops-Le Col, red.) hebben we al de nodige wedstrijden afgewerkt, maar er zijn ook veel rensters die nu voor het eerst in twee jaar opstapten. Ik vind dat de organisatie het heel goed heeft gedaan. Er waren wat valpartijen, maar dat kwam natuurlijk door het weer. In deze periode zo'n wedstrijd neerzetten, daar mogen ze hier trots op zijn.”

Mooie woorden van Van der Duin voor het team van voorzitter Henri van den Biggelaar en koersdirecteur John van den Akker. Ze zetten alles op alles om te kunnen koersen en met behulp van een aantal sponsoren en veel vrijwilligers lukte dat.

Het jonge talent sloot met de zege een matige periode af. ,,De afgelopen weken waren de resultaten niet geweldig. Vandaag voelde ik me heel goed en dat heb ik ook tegen Marjolein gezegd in de finale. Ik ben de hele koers nauwelijks bij de eerste tien weggeweest, omdat ik gewoon veilig wilde blijven. Er werd veel gevallen en zo kon ik de ellende behoorlijk omzeilen.”

Zege binnen de ploeg

Van ‘t Geloof was blij voor haar teamgenote. Had ze zelf niet kunnen winnen? ,,Ik wist dat we hier waarschijnlijk een en twee zouden worden, als ik hem aantrek”, zei ze over de eindsprint. ,,Voor onze ploeg is de zege het belangrijkste en ik wist dat Maike het op deze manier af kon maken. Zelf heb ik hier al een keer gewonnen, dus ik vind het hartstikke mooi zo”, zei de 25-jarige renster uit het Zuid-Hollandse Dirksland.

Rusland

De veelzijdige Van der Duin richt zich naast de weg ook op de baan, waar ze uitblinkt op het onderdeel 'scratch’. Maandag vertrekt ze naar Rusland om een wereldbekerwedstrijd te rijden in Sint-Petersburg. Eerst maar eens vanuit Zuidoost-Brabant met twee bossen bloemen richting Drenthe, ook al een behoorlijke trip. Haar overwinning in de Omloop der Kempen is er eentje die alvast telt en haar in een rijtje met illustere namen als Leontien van Moorsel, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos brengt.