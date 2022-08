Mama Leontine juicht voor Danny en Boy van Poppel, mét worstenbrood en Italiaanse koffie

Olav Kooij raakt leiders­trui in Denemarken kwijt, Magnus Sheffield slaat slag in tijdrit

Olav Kooij heeft zoals verwacht slechts één dag kunnen genieten van de lichtblauwe leiderstrui in de Ronde van Denemarken. De 20-jarige Nederlander van Jumbo-Visma, die dinsdag in de massasprint de eerste etappe won, raakte in de tijdrit over 12,2 kilometer rond Assens de eerste plaats in het algemeen klassement kwijt. De Amerikaan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) won de rit tegen de klok en nam de leiderstrui over van Kooij.

