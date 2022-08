Marianne Vos revancheert zich met sprintzege in Scandinavië voor diskwalificatie

Het werd dan toch sprinten in Helsingør, waar Vos al vroeg op kwam en niet meer achterhaald werd. Zo nam de 35-jarige renster sportief revanche voor twee dagen geleden, toen ze in een Zweedse koers als eerste over de streep kwam maar gediskwalificeerd werd omdat ze haar polsen losjes op het stuur had. Megan Jastrab (Team DSM) uit Amerika eindigde als tweede, voor de Belgische Shari Bossuyt van Canyon//SRAM Racing.



,,Het ging heel snel. Er waren verschillende treintjes in een nerveuze finale", blikte Vos na afloop terug. ,,De lead-out van Linda Riedmann was perfect en zo kon ik mezelf lanceren. Ik ben blij dat ik het heb kunnen houden.” Bij de ontsnappingspoging van Vollering en Mackaij op ruim 10 kilometer van de meet was ze snel bij de les. ,,Ik zag Demi en Floortje gaan, toen wist ik dat we moesten reageren. We hebben het gat gedicht en hielden vervolgens met het team de controle. Ik ben heel blij dat het allemaal goed heeft uitgepakt", aldus Vos, die ook de leiderstrui kreeg omgehangen. Land- en teamgenote Amber Kraak mag morgen in de bergtrui van start gaan.