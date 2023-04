Marianne Vos ziet af én geniet in maffe Parijs-Roubaix: ‘Ik kom hier zeker terug’

Met video Drama voor avonturier Femke Markus in Pa­rijs-Rou­baix na val op wielerbaan: ‘Wat een dag, ik baal enorm’

Femke Markus leek in Parijs-Roubaix vanuit de vroege vlucht te gaan sprinten om de zege, maar de 26-jarige Nederlandse van SD Worx viel in de voorbereiding op de sprint op de wielerbaan in Roubaix. De zege ging naar de Canadese Alison Jackson, ook één van de avonturiers. ,,Wat een dag, ik baal echt enorm", zei Markus.