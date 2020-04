Mark Cavendish vocht tegen depressie: ‘Ik had donkere gedachten’

In een interview met de Engelse krant The Times onthult Mark Cavendish (34) dat hij twee jaar geleden vocht tegen een depressie. De ziekte van Epstein Barr sloeg op dat moment voor een tweede keer toe. ,,Ik had donkere gedachten. In augustus 2018 werd de diagnose van klinisch depressief vastgesteld.” Nu staat de Brit van Bahrain-McLaren ‘aan de andere kant’: ,,Vandaag ga ik op zoek naar de positieve zaken.”

Zijn palmares is eindeloos, maar met deze cijfers weet je eigenlijk al genoeg: 30 zeges in de Ronde van Frankrijk, 17 overwinningen in de Giro, Milaan-San Remo in 2009 en het WK op de weg in 2011. Rond de wisseling van het decennium was Mark Cavendish zonder twijfel de beste sprinter van het peloton. Niet voor niets riep het Franse L’Equipe hem uit tot de snelste man uit de geschiedenis van de Tour.

Quote Niet enkel mijn fysieke gezondheid kreeg de afgelopen jaren een klap. Ik vocht twee jaar geleden behoorlijk hard tegen een depressie. Ik had donkere gedachten Mark Cavendish

Nadien zakte ‘Cav’ beetje bij beetje weg. De concurrentie werd stevig, de valpartijen harder en harder. En dan was er nog die vervelende ziekte. In 2017 werd voor de eerste keer het virus van Epstein Barr ontdekt. De ziekte is ook bekend als klierkoorts of mononucleose. Het hield hem drie maanden aan de kant. Terwijl hij er alles aandeed om een geslaagde comeback te maken, werd in de zomer van 2018 voor een tweede maal de ziekte gediagnosticeerd. De druppel, vertelt Cavendish nu.

,,Niet enkel mijn fysieke gezondheid kreeg de afgelopen jaren een klap”, vertelt de 34-jarige Brit aan The Times. ,,Ik vocht twee jaar geleden ook behoorlijk hard tegen een depressie. In augustus 2018 werd de diagnose van klinisch depressief vastgesteld. Ik had donkere gedachten. Ik nam geen medicijnen in, maar ik kreeg wel hulp. Nu sta ik aan de andere kant, zoveel als ik kan. Ik denk dus dat ik uit die periode ben gekomen- wat goed voelt. Vandaag ga ik op zoek naar de positieve zaken.”

Drie kindjes

2020, bij Bahrain-McLaren, had een nieuw hoofdstuk moeten worden. Hij zou op zoek gaan naar die eerste triomf sinds zijn zege in de Dubai Tour van februari 2018. Het coronavirus steekt daar een stokje voor. Maar hij omarmt de situatie met veel plezier en steekt nu heel wat tijd in zijn echtgenote Peta Todd en de kinderen Delilah, Frey en Casper. ,,Dit kunnen beleven, als mama en papa, maakt me echt gelukkig. En het houdt me supergemotiveerd en gezond”, vertelt Cavendish over de noodgedwongen quarantaine. Hij voelt zich dus goed voor als de koers weer begint, al weet niemand wanneer dat net is. Geen nieuwe situatie voor Cavendish. ,,Die onzekerheid over wanneer je kan koersen, heb ik al twee jaar.”

Op Instagram toont hij hoe hij dagelijks aan yoga doet. ,,Er is niets dat mijn jeugd verder laat lijken, maar ik doe (of probeer) deze kleine routine elke ochtend te doen voor ik aan mijn krachtsessies of conditietraining begin of ik ga paardrijden. Eerlijk: 20 minuten per dag en je voelt al een heel groot verschil.”