Marlen Reusser soleert naar zege in chaotische gravelrit Tour Femmes, Marianne Vos houdt geel

Marianne Vos blijft in bezit van de gele trui. De kopvrouw van Jumbo-Visma kwam als vijfde binnen op 1.40 minuut van Reusser, maar die stond op ruim 6 minuten in het algemeen klassement. Vos houdt in het algemeen klassement 16 seconden voorsprong op de Italiaanse Silvia Persico en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Ook Demi Vollering en Annemiek van Vleuten staan nog in de top 10. De etappe had met in het tweede deel verschillende klimmetjes en meerdere onverharde stroken veel plekken waar rensters tijd konden verliezen. Vooral door lekke banden en valpartijen kwamen meerdere klassementsrensters op achterstand en moesten ze inspanningen leveren om terug te keren.

Pech Van Vleuten

‘Go with the flow’

Vollering zag haar ploeggenote Reusser winnen. ,,Dat ze eindelijk een mooie overwinning pakt, ben ik heel blij mee”, aldus de Nederlandse bij de NOS. ,,Ik houd wel een beetje van chaos. Het team is er ook gewoon goed in. Ik kan er wel van genieten. Het voelde alsof we de hele dag alles onder controle hadden. Dat we dan zo winnen, is helemaal lekker.”



,,Je moet je fiets het werk laten doen”, sprak Vollering. ,,Niet te zenuwachtig over het gravel heen rijden. ‘Go with the flow’. We hebben nu een supermooie etappe gewonnen en gaan ervan genieten.”