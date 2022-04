Mathieu van der Poel: ‘Ben realistisch genoeg om te weten dat ik niet alles kan winnen’

Voor Van der Poel was dat geen verrassing. ,,Hij was mijn favoriet voor vandaag. Vorige week trainde hij hard. Het is verdiend. Ineos pakte de koers in handen. Of het gewicht van de koers net iets te veel op mij lag in de achtervolging? Uiteraard houdt men mij een beetje in de gaten. Dat is logisch ook.”