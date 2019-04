Mathieu van der Poel doet niet aan wielerwetten

'Van der Poel heeft de kwalitei­ten voor de Ronde van Vlaanderen'

4 april Mathieu van der Poel was zondag al hoofdrolspeler in Gent-Wevelgem en won drie dagen later Dwars door Vlaanderen, lastig maar veel korter dan de Ronde van Vlaanderen die zondag volgt. De wereldkampioen veldrijden beleeft een stormachtige entree in het profpeloton, nadat hij vorig jaar al bij incidentele optredens uitblonk met de nationale titel op de weg en de tweede plaats bij het EK in Glasgow.