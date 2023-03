Mathieu van der Poel gaat gooi doen naar record in Ronde van Vlaanderen: ‘Goede benen belangrijker dan ervaring’

Mathieu van der Poel is na een trainingsweek in Spanje ‘koersklaar’ voor de Ronde van Vlaanderen. De winnaar van vorig jaar mikt in Vlaanderen al op zijn derde zege, waarmee hij mederecordhouder zou worden.

,,Ik wist het wel, maar ik ben er nog niet mee bezig geweest. Eén keer de Ronde van Vlaanderen winnen, dát was een doelstelling. Maar ik pin me absoluut niet vast op een aantal. Het zou wel mooi zijn”, zei Van der Poel (28) in aanloop naar Vlaanderens Mooiste. Van der Poel kan na Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen en Fabian Cancellara de zevende renner worden die de Ronde van Vlaanderen drie keer wint. Van der Poel was in 2020 de eerste Nederlandse winnaar sinds zijn vader Adrie in 1986.

,,Je neemt de ervaring mee, natuurlijk. Wanneer en waar je goed moet positioneren. Je kent de belangrijke passages. Maar goede benen is een grotere vereiste dan die ervaring. Je kunt alle onderdelen beheersen als de beste, als je zondag de benen niet hebt, koop je er niets voor.”

Om aan de best mogelijke benen te werken, zocht Van der Poel de afgelopen week de Spaanse zon op. ,,Daar heb ik in ideale omstandigheden nog wat extra arbeid verricht om zowel in de Ronde als Parijs-Roubaix in orde te zijn. De goede weersomstandigheden daar waren uiteraard ook een bepalende factor”, aldus de renner van Alpecin-Deceuninck.

,,Ik heb in het verleden al gemerkt dat ik in Parijs-Roubaix meestal net iets minder was dan in de Ronde van Vlaanderen. Dat wilde ik dit jaar vermijden. Zondag werkte ik er nog een laatste echt lange training af, maar ook de dagen erna stonden nog wat langere trips op het menu met extra accenten om in de Ronde al op mijn best te zijn. De laatste dagen bouwde ik uiteraard wat rust in, om de frisheid te bewaren.”

Van der Poel rekent zondag onder meer op Jumbo-Visma, met Wout van Aert als belangrijke troef. ,,Iedereen heeft gezien dat Jumbo-Visma er bovenuit steekt. Na wat ze de voorbije weken hebben getoond, is het logisch dat naar hen zal gekeken worden. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat ook wij initiatief moeten nemen op het moment dat het nodig is”, aldus Van der Poel.

Ook Tadej Pogacar wordt als een kanshebber gezien, maar Van der Poel wil zich niet alleen focussen op Van Aert en Pogacar. ,,Vóór de wedstrijd ga ik me zeker niet vastpinnen op een driestrijd. De koers is onvoorspelbaar. Er kunnen goede renners zijn die anticiperen. En er kunnen renners opduiken die anders, specifieker hebben toegewerkt naar de Ronde en zondag ook in staat zijn om de cruciale passages te overleven. Het is té gemakkelijk om te zeggen dat we er met zijn drieën bovenuit gaan steken.”