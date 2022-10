Mathieu van der Poel geeft op in eerste wegwedstrijd sinds WK

Mathieu van der Poel voor WK gravel: ‘Blij met nieuw doel, anders was ik lange tijd niet op fiets gekropen’

Na zijn arrestatie en mislukte WK op de weg in Australië, wil Mathieu van der Poel vandaag een andere regenboogtrui pakken: de eerste bij het WK gravel in Italië. ,,Het is niet makkelijk geweest.’’

9 oktober