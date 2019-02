Mathieu van der Poel heeft zege nummer 30 binnen op loodzwaar parkoers in Hoogstraten

Halverwege de wedstrijd reed Van der Poel weg bij Toon Aerts, die was blijven steken in de modder. De Belgische kampioen werd tweede, de Nederlander Corné van Kessel finishte als derde. Volgende week is in Middelkerke de laatste cross om de Superprestige. Van der Poel heeft elf punten voorsprong op Aerts en kan de eindzege amper nog ontgaan. David van der Poel was een van de vele slachtoffers van valpartijen. De broer van de wereldkampioen knalde met zijn knie tegen een paaltje, de schade leek mee te vallen.



,,Er lag een verraderlijk parcours, met veel sporen die je niet kon zien liggen’', vertelde Van der Poel bij tv-zender Sporza. ,,Na mijn eerste demarrage kreeg ik vrij snel te maken met een lekke voorband. Ik heb het daarom nog een paar keer moeten proberen voordat ik weg was.’’



Van der Poel kan volgende week de Belg Sven Nys, de enige renner tot dusverre die in één seizoen alle crossen uit de Superprestige wist te winnen, evenaren. ,,Nu ik daar zo dicht bij ben, wil ik dat ook realiseren.’’



Gisteren had Van der Poel al de eindzege gepakt in het klassement om de DVV-trofee. Ook in de Krawatencross van Lille hield hij Aerts achter zich. Het veldritseizoen is voor Van der Poel buitengewoon succesvol verlopen, binnenkort gaat hij zich richten op koersen als de Ronde van Vlaanderen. ,,Ik zal zeker nog enkele seizoenen een volledig veldritprogramma rijden. Tot en met de Spelen zal ik het veld combineren met de weg en het mountainbiken. Daarna zal er misschien een discipline wegvallen.’’