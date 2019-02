Mathieu van der Poel heerst: acht uit acht in Superprestige

De wereldkampioen domineert al de hele veldritwinter en dat was in Middelkerke niet anders. De Nederlander reed al in de derde ronde weg bij zijn tegenstanders en zag hen pas na de finish terug. Naast Van der Poel mochten de Belgen Michael Vanthourenhout (tweede) en Toon Aerts (derde) mee op het podium bij de laatste cross van de Superprestige. Lars van der Haar eindigde als vierde.



Het was even afwachten hoe de wereldkampioen de paar daagjes vrij in de sneeuw had verteerd. In de eerste ronde moest Van der Poel door een foutje in de zandbak terrein prijsgeven, maar de 24-jarige veldrijder had niet lang nodig om het gaatje te dichten. Het is alweer de 31ste zege van MvdP deze winter.