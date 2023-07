Mathieu van der Poel hoopt vandaag op eigen kans in Tour de France: ‘Als het kan, ben ik erbij’

Met video Puck Pieterse is opnieuw een klasse apart en wint wereldbe­ker­wed­strijd in Val di Sole

Op dit moment staat er simpelweg geen maat op Puck Pieterse. Het 21-jarige supertalent liet in de wereldbekerwedstrijd mountainbiken in Val di Sole niets heel van de concurrentie en kwam met ruime voorsprong op onder anderen wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot als eerste over de meet.