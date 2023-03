Mathieu van der Poel in aanloop naar Milaan - San Remo: 'Eerste 200 kilometer hoef je niet echt geconcentreerd te zijn’

Tim van Dijke schiet uit klikpedaal en moet Molano voor laten gaan in GP Denain

Tim van Dijke heeft in Frankrijk net naast de overwinning gegrepen in de GP Denain. De 23-jarige wielrenner van Jumbo-Visma werd na 194,7 kilometer in de Noord-Franse aankomstplaats Denain, net nadat hij uit zijn klikpedaal was geschoten, in de sprint van vijf vluchters geklopt door Juan Sebastián Molano uit Colombia. De Belg Timo Kielich werd derde.