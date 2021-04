Mathieu van der Poel is wel even klaar met de racefiets

Door Daniël Dwarswaard



Sluit maar niet uit dat Mathieu van der Poel na thuiskomst in het Belgische ’s Gravenwezel heel even de schuurdeur heeft open gedaan. Gewoon even kijken naar zijn mountainbike. De fiets waar hij na al die successen op de cross- en racefiets nog altijd het meest verliefd op is. En ja, hij mag weer. De volgende bestemmingen zijn de wereldbekerwedstrijden mountainbike in het Duitse Albstadt (9 mei) en Nové Mesto (16 mei) in Tsjechië.