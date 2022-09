Mathieu van der Poel over WK-kansen: ‘Misschien wel de moeilijkste wedstrijd van het jaar om te winnen’

Mathieu van der Poel in aanloop naar het WK ook nog in actie in Wallonië

Mathieu van der Poel doet in de aanloop naar de WK in Australië mee aan de GP van Wallonië. Zijn Belgische ploeg Alpecin-Deceuninck maakte bekend dat Van der Poel woensdag als kopman aan de start staat van de koers over bijna 200 kilometer, die eindigt op de Citadel van Namen, een 100 meter hoge heuvel.

13 september