Mathieu van der Poel rijdt dit jaar mogelijk geen wegkoers in regenboogtrui: ‘Ik heb verder niks gepland’

Zaterdag is het op het zogenoemde super-WK in Schotland, met een titelstrijd op vrijwel alle fietsdisciplines, tijd voor de cross-country in het mountainbiken. Van der Poel nam op de Spelen van Tokio al deel aan de wedstrijd, maar verdween daar na een val al vroeg uit de wedstrijd. ,,Ik hoop op een goede dag zodat ik me kan kwalificeren. Een plaats in de top 10 of top 15 is het doel. Dat moet genoeg zijn”, vertelde hij na de wegrace waarin hij ook nog ten val kwam. ,,Het zal een paar dagen een beetje stijf aanvoelen, maar dat overleven we wel.”



Volgend jaar wacht in Parijs ook een wegrace, op een parcours dat hem bevalt. De vraag is of de combinatie met de mountainbikewedstrijd fysiek mogelijk is. ,,We zullen een keer een beslissing moeten nemen. Ik heb het hier in 2018 op de EK geprobeerd. Dat ging toen niet goed.” Van der Poel stapte al snel af in de MTB-wedstrijd, maar werd wel tweede achter de Italiaan Matteo Trentin in de wegrace.