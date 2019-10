Mathieu van der Poel schrapt Nacht van Woerden en Koppenbergcross

,,Mathieu is goed uit zijn rustperiode gekomen en is alweer aan het trainen”, zei teammanager Christoph Roodhooft van de ploeg Corendon-Circus. ,,Hij zal niet starten in Woerden. Dat is vervelend voor de organisatie, maar we hebben altijd gezegd dat zijn deelname onder voorbehoud was.”



Van der Poel start ook niet in de Koppenbergcross. Dat is een wedstrijd uit de DVV Verzekeringen Trofee, een klassement waarvan de wereldkampioen had gezegd dat het een doel is komend seizoen.