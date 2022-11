Mathieu van der Poel schrijft eerste veldrit ondanks de nodige problemen direct op zijn naam

Mathieu van der Poel heeft zijn eerste zege van het veldritseizoen al direct te pakken. De veelzijdige Brabander was in de Vestingcross van Hulst de beste. Van der Poel moest achterin het veld beginnen en kende onderweg de nodige problemen. Desondanks kwam hij solo over de finish, met een ruime voorsprong op zijn concurrenten.

Het was flink glibberen en glijden in Hulst en ook Van der Poel lukte het lang niet altijd om overeind te blijven. De viervoudig wereldkampioen veldrijden wist zich echter elke keer weer een weg naar voren te knokken.

De huidige wereldkampioen Tom Pidcock leek tweede te gaan worden in Zeeland, maar brak in de slotronde een wiel en stapte uit de wedstrijd. Zo kon Laurens Sweeck op 11 tellen van Van der Poel tweede worden. De Belg nam meteen ook de leiding over van zijn landgenoot Eli Iserbyt in het klassement. Iserbyt finishte als derde. Voor Lars van der Haar, de tweede Nederlander.

Mathieu van der Poel onderuit

,,Het is even geleden dat ik een cross heb gewonnen", zei Van der Poel na afloop. ,,Ik had een goede voorbereiding en voel me goed. Ik moet nog wel wat werk doen om echt in topvorm te komen. Ik heb vooral nog wat wedstrijden nodig en wat specifieke trainingen.”

Volgende week volgt in Antwerpen de achtste wereldbekercross.

Puck Pieterse wint tweede keer wereldbekercross

Puck Pieterse heeft voor de tweede week op rij een cross om de wereldbeker gewonnen. De jonge Nederlandse van Alpecin-Deceuninck was ditmaal de beste in de Vestingcross van Hulst. Ze boekte vorige week in het Belgische Overijse haar eerst wereldbekerzege.

Pieterse (20) reed samen met klassementsleider Fem van Empel voorop toen die laatste getroffen werd door materiaalpech. De problemen met haar ketting kostten Van Empel een minuut. Dat verschil kon ze in het restant van de cross niet meer goedmaken. Op 42 seconden werd Van Empel, winnaar van de eerste vier wereldbekerwedstrijden dit seizoen, tweede. De derde plek was voor Shirin van Anrooij, eveneens een jonge Nederlandse. Volgende week is in Antwerpen de achtste cross om de wereldbeker.

Puck Pieterse komt in Hulst als eerste over de streep.

,,Ik zag dat Fem op de klimmetjes sterker was dan ik. Ik heb een beetje geluk gehad met haar val. Anders zou het echt een zwaar gevecht zijn geweest”, vertelde Pieterse, die Van Empel onderuit zag gaan in de derde ronde. Dat moment hielp haar aan de zege.

Van Empel, eveneens pas 20: ,,Ik heb geknokt tot het eind, ook om de rensters achter me van me af te houden. De tweede plaats was gezien de omstandigheden het hoogst haalbare. Ik doe in ieder geval goede zaken voor het klassement”, aldus de renster die op 1 januari overstapt van Pauwels Sauzen-Bingoal naar Jumbo-Visma.