Mathieu van der Poel verkent eerste rit Giro: ‘Roze trui pakken niet zo makkelijk als iedereen denkt’

Door Daniel Dwarswaard



De Giro moest er een keer van komen voor Mathieu van der Poel. Hij houdt sowieso van Italië en de organisatie heeft vrijdag een aankomst naar zijn hart getekend. Met een klimmetje van bijna vijf kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van vijf procent.

Van der Poel reed er vandaag tijdens de verkenning voor het eerst op. ,,Het is best moeilijk om er aan te vallen denk ik,’’ zegt hij. ,,En het zal moeilijk zijn om de sprinters zoals Caleb Ewan te lossen. Die trui pakken, het is niet zo makkelijk als iedereen denkt. Maar ik kijk er naar uit.’’

Van der Poel is van plan om de Giro uit te rijden. Nooit reed hij een grote ronde uit. De laatste week is loodzwaar met veel bergetappes. ,,Ik ben ook benieuwd hoe mijn lichaam daarop reageert. Men zegt altijd dat je sterker wordt van een grote ronde uitrijden. Ik wil dat graag ervaren. Voor mij zijn er nu ook vraagtekens over hoe ik me dan voel.’’

Ook Van der Poels wensenlijst komt ter sprake. Natuurlijk staat daar ook de roze trui op. Vprog jaar pakte Van der Poel al op geweldige wijze de gele trui in de Tour de France. Uit zichzelf begint Van der Poel dan over het ultieme doel. Om wereldkampioen te worden in drie disciplines: op de weg, op de mountainbike en in de cross. In die laatste discipline heeft hij er al vier. Die andere twee staan nog op de lijst. Nu eerst de Giro. ,,Ik ben hier niet om de Tour voor te bereiden. Ik heb mijn eigen doelen. Ik zou alle grote rondes wel eens willen rijden. We zullen zien of het er van komt.’’

Zaterdag staat er een tijdrit van een kleine tien kilometer op het programma. Een dag waarop Van der Poel een eventuele roze trui zou moeten verdedigen óf juist alsnog pakken. Vorige week zat hij bij uitzondering thuis op de tijdritfiets. ,,Dat was om toch even het gevoel van die fiets te krijgen. Vorig jaar heb ik in de Tour de France een goede tijdrit gereden, dus aan mijn houding op de fiets ga ik niet veel veranderen.’’