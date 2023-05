Mathieu van der Poel wijzigt voorbereiding op Tour de France: ‘Wedstrijden die me aanspreken’

„De komende drie weken gaan we ons in La Plagne voorbereiden op de Tour de France”, vertelt Van der Poel over zijn planning voor de komende weken. „Dan is het sowieso goed daarna nog een aantal koersen in te lassen om wat wedstrijdritme op te doen.” Van der Poel voegt in de maand juni zowel de eendagskoers Dwars door het Hageland (10 juni) als de vijfdaagse rittenkoers Baloise Belgium Tour (14-18 juni) toe aan zijn programma.