Mathieu van der Poel wikt en weegt: ‘Buiten het plezier heb ik niet heel veel meer te zoeken in de cross’

Het is ‘weer niet goed’ met de rug van Mathieu van der Poel: ‘Ik zal blij zijn als ik morgen in Spanje land’

In aanloop naar het WK veldrijden is niet Wout van Aert maar zijn eigen rug ‘frustrerend genoeg’ de grootste kwelgeest geworden voor Mathieu van der Poel. ‘Ik kan een halve ronde het verschil maken, maar dat is niet genoeg.’

8 januari