Mathieu van der Poel wil naar Giro én Tour: ‘Ligt een mooie kans voor de roze trui’

Door Daniel Dwarswaard



Van der Poel ontvouwde zijn plannen vlak voor de start van de eerste etappe van de Settimana Coppi e Bartali waar hij zich helemaal klaar wil maken voor de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. De Giro, die dit jaar in het Hongaarse Boedapest van start gaat, trekt hem aan. ,,De Giro is zeker een optie,‘’ zegt hij in het kustplaatsje Riccione. ,,Het is nog niet honderd procent zeker, maar de combinatie van Giro en Tour zit zeker in mijn hoofd. De eerste week is wel heel aantrekkelijk. Met ook een kans op de roze trui. Dat is de voornaamste reden.‘’