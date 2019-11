Mathieu van der Poel wil naar Vuelta

Door Daan Hakkenberg



,,Het is ter sprake gekomen. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik graag nieuwe uitdagingen heb,’’ zegt Van der Poel. ,,Een grote ronde kan de volgende nieuwe uitdaging zijn. Maar de focus ligt eerst op de Olympische Spelen eerst.’’



Van der Poel begint vandaag zijn crossseizoen met de Superprestige in Ruddervoorde, zijn grote doel is om in februari opnieuw wereldkampioen veldrijden te worden. Daarna stap Van der Poel over naar de weg. Afgelopen jaar kende hij met winst in onder meer Dwars door Vlaanderen, Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race een uiterst succesvol voorjaar.