Mathieu van der Poel zag ontzettend af in het wiel van Pogacar: 'Stond op het punt om te lossen’

Tadej Pogacar en Van der Poel gaven de 106de editie kleur, héél veel kleur. Op elke helling probeerde Pogacar zijn rivaal er wel af te rijden, maar de Nederlander bleef met enige moeite in het wiel plakken. Op de Paterberg had Pogacar nog één kans om de Nederlander eraf te rijden, maar opnieuw gaf Van der Poel zich niet gewonnen. ,,Hij reed op Oude Kwaremont en Paterberg echt heel, heel snel naar boven. Ik stond op de Paterberg op het punt om te lossen.”



Maar dat gebeurde niet. Samen reden ze naar Oudenaarde toe voor de ontknoping. Met een mooie voorsprong op zak leken Dylan van Baarle en Valentin Madouas hooguit voor de derde plek te rijden, maar door een sterk staaltje blufpoker van Van der Poel keerden zij in de laatste honderden meters alsnog terug. ,,Ik heb mezelf opgepept en alles op alles gezet in die laatste meters. Ik was een beetje verrast omdat die andere jongens hard kwamen aanrijden, dus ben zelf aangegaan”, zei de winnaar op Eurosport. Van der Poel trok vervolgens de sprint naar zich toe, Pogacar raakte ingesloten en werd slechts vierde.

Offensief rijdende Pogacar

Mathieu van der Poel noemde Pogacar de sterkste in de koers en hij had de ,,offensief rijdende” Sloveen zelfs de zege gegund, maar de Nederlander was uiteindelijk de beste in de eindsprint in de Ronde van Vlaanderen. ,,Het was een situatie die ik al voor het derde jaar op rij meemaakte, dus je weet wel wat je moet doen. Ik ben ongelooflijk blij, heb hier hard voor gewerkt. Eerst was het niet eens zeker dat ik de klassiekers zou rijden en nu win ik na Dwars door Vlaanderen ook de Ronde van Vlaanderen", sluit Van der Poel vol ongeloof af.

,,Dit is heel mooi", klinkt het tevreden bij de nummer 2 Dylan van Baarle. ,,Ik heb een paar keer in de buurt gezeten, maar om nu op het podium te eindigen is heel mooi.”

Van Baarle leek zich voor te kunnen bereiden op een sprint tegen Madouas om de derde plek, maar deed plots volop mee voor de winst. ,,Het ging de laatste meters zo snel. Je weet dat ze naar elkaar gaan kijken. Als je de finales van de afgelopen jaren terugkijkt was dat ook toen zo", legt de renner van Ineos Grenadiers uit. ,,We kwamen snel dichterbij, dat hadden ze denk ik niet verwacht. Helaas was Mathieu net iets te snel.”

Van Baarle had kort na de streep wel wat boze woorden van Pogacar opgevangen. ,,Het was geen felicitatie, nee”, vertelde de Zotermeerder, die afgelopen najaar ook tweede werd op het WK in Leuven. ,,Ik deed mijn sprint en er was geen ruimte voor hem. Dat is wielrennen. Ik moet het nog terugzien, maar volgens mij heb ik een faire sprint gereden.”

Tot die conclusie was Pogacar even later ook gekomen. De Sloveen had na de finish wat tijd genomen om tot bedaren te komen en zag toen in dat er zijn concurrenten niet te verwijten viel. ,,Ik was enorm teleurgesteld”, aldus de Tour-winnaar bij Sporza. ,,Omdat ik was ingesloten en dus niet kon sprinten. Maar dat is wielrennen. Soms word je ingesloten, soms heb je vrij baan. Het leek er misschien op dat ik boos was op iemand, maar daar was geen sprake van. Ik was gefrustreerd over mezelf, omdat ik niet kon sprinten.”

Pogacar had wel genoten en komt dus ook terug: ,,De sfeer gaf me kippenvel. Ik houd van deze koers en van de Oude Kwaremont.” Op de Paterberg zag de Sloveen hoe sterk Van der Poel was. ,,Hij kwam naast me en ik probeerde te versnellen, maar er zat niet genoeg meer in mijn benen. Mathieu was echt goed, we waren aan elkaar gewaagd op de beklimmingen. Ik wilde proberen hem in de sprint te verslaan, maar het was niet mijn dag.”