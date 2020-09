Medaillekandidaat Spratt mist WK door val in Giro Rosa

Ulissi wint opnieuw in Ronde van Luxemburg en pakt leiders­trui

18 september De Italiaan Diego Ulissi heeft de vierde etappe in de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. De renner van UAE Team Emirates won de rit over 201 kilometer van Rodange naar Differdange in een sprint van vier renners en nam ook de leiderstrui over.