Meer tegenslag voor LottoNL-Jumbo in Tirreno

De Sloveen Roglic werd in de slotfase van de tweede etappe opgehouden door een valpartij en verloor kostbare tijd. ,,Niemand van onze ploeg viel, maar Primoz moest wel van fiets wisselen en werd daardoor gedwongen tot achtervolgen'', vertelde ploegleider Addy Engels. Roglic kwam op 1.42 van ritwinnaar Marcel Kittel binnen. ,,Het was een dag in mineur voor onze ploeg'', concludeerde Engels, die eerder al had gehoord van de ongemakken waarmee de renners van de Nederlandse ploeg in Parijs-Nice kampten.