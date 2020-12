Meesterknecht van Nairo Quintana loopt zware verwondingen op na crash met mountainbike

Roglic troeft Tour-win­naar Pogacar wél af bij in strijd om titel ‘Sportman van het Jaar’

17 december Primoz Roglic is in Slovenië uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, een verkiezing waarbij hij Tour de France-winnaar Tadej Pogacar aftroefde. De twee Slovenen kenden een uiterst succesvol seizoen, waardoor journalisten uit het land eerder deze week niet konden kiezen wie de prijs voor beste Sloveense wielrenner van 2020 in ontvangst mocht nemen.