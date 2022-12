Michael Vanthourenhout blijft Mathieu van der Poel ruim voor in Val di Sole, Eli Iserbyt valt met brancard uit

Veldrijder Michael Vanthourenhout heeft zaterdag de wereldbekerwedstrijd in Val di Sole gewonnen. De Belg liet Mathieu van der Poel, die slechts een bijrol speelde en achtste werd, ver achter zich. Eli Iserbyt werd, net als Fem van Empel eerder op de dag, na een blessure per brancard afgevoerd.

Na een volledig Nederlands podium bij de vrouwen eerder op de dag met Puck Pieterse als winnaar, werd er in Val di Sole ook bij de mannen op een fraaie rit gehoopt. Voor de cross gold Mathieu van der Poel, net terug van een trainingskamp in Spanje en dit wereldbekerseizoen goed voor twee zeges, als de grote favoriet. Ook omdat Italië Wout van Aert en Tom Pidcock op het besneeuwde parcours ontbraken.

Het lukte Van der Poel echter niet zijn favorietenrol waar te maken. De 27-jarige renner had zijn dag niet en kon geen enkel moment serieus meedoen om de eindzege. Na de eerste van acht rondes lag hij al vijftien seconden achter op de koplopers en die achterstand liep alleen maar verder op. Pim Ronhaar was op de zevende plaats de beste Nederlander.

Michael Vanthourenhout, die halverwege de cross een versnelling inzette en de koppositie stevig in handen nam, had wel een goede dag. De Belgische Europees kampioen gaf zijn opgebouwde voorsprong niet meer weg, waardoor hij zijn tweede zege van dit wereldbekerseizoen boekte.

,,Ik ben erg blij met de zege. Ik was goed vandaag, denk ik", aldus Vanthourenhout tegenover Eurosport. ,,Het was fijn om voor de Italiaanse mensen te rijden. Of het de moeilijkste cross was die ik ooit heb gereden omdat het zo glad was? Het was wel tricky, ja.”

Niels van de Putte eindigde in Val di Sole knap als tweede, waarmee hij een fraai succes in zijn nog prille carrière boekte. Kevin Kuhn finishte als derde. Laurens Sweeck, de leider in het wereldbekerklassement, eindigde als vierde. Eli Iserbyt, de nummer 2 van het wereldbekerklassement, werd na een val per brancard afgevoerd.

Van der Poel reed in Val di Sole zijn vierde veldrit van dit seizoen. De viervoudig wereldkampioen won de wereldbekers in Hulst en Antwerpen. In de Superprestigecross van Boom kon hij door een valpartij niet meedoen om de winst. Van der Poel onderbrak zijn veldseizoen daarna weer voor een trainingskamp met zijn Belgische ploeg in Spanje.

De volgende wedstrijd in de wereldbeker is op tweede kerstdag in Gavere.