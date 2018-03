Missie Mollema in afsluitende tijdrit Coppi e Bartali mislukt

Gent-Wevelgem: dit zijn onze favorieten

8:52 Voor elke klassieker dit voorjaar waagt een van de wielerverslaggevers van het AD zich aan een voorspelling van het podium. Op wie moeten we vandaag letten in de Gent-Wevelgem? De wedstrijd is vandaag in een liveblog te volgen op AD.nl.